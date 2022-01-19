У Львові раніше судимого зловмисника затримали за підозрою у пограбуванні та розбійному нападі

Як встановили співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, у грудні минулого року затриманий звільнився з місць позбавлення волі, проте вже за кілька днів взявся за старе — вчинив розбійний напад у Харкові, після чого приїхав у Львів, де продовжив свою злочинну діяльність.

18 січня близько другої години ночі у поліцію надійшло повідомлення від мешканця вулиці Виговського, 54-річного львів’янина, про те, що у його квартирі на нього та його дружину напав знайомий, побив їх та заволодів грошима у сумі 4,5 тисячі гривень. За кілька хвилин у поліцію надійшло ще одне повідомлення з вулиці Виговського – за словами заявниці, 34-річної львів’янки, вночі до неї додому прийшов знайомий, який спричинив їй тілесні ушкодження, зірвав з шиї золотий ланцюжок, забрав з помешкання ювелірні вироби та мобільний телефон, після чого втік.

До розкриття злочинів були задіяні слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також патрульні поліцейські. Правоохоронці оперативно виявили зловмисника на одній з вулиць Львова, неподалік місця скоєння нападу, та затримали його. Речові докази у нього вилучені.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 48-річний мешканець Золочівського району, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за розбій. У грудні минулого року чоловік звільнився з місць позбавлення волі, проте вже за кілька днів взявся за старе — вчинив розбійний напад у Харкові, після чого приїхав у Львів, де продовжив свою протиправну діяльність.

За фактами слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває

Відділ комунікації поліції Львівської області