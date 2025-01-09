У Львові шахрайка заволоділа ювелірними виробами на суму майже ₴300 тисяч

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченій – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Встановлено, що 18 вересня 2024 року 45-річна львів’янка замовила на одній з торгівельних платформ у мережі Інтернет золотий ланцюжок вагою більше 94 грамів та вартістю майже 220 тисяч гривень. Власник ланцюжка вислав товар поштою «накладеним платежем» – тобто, з оплатою під час одержання. Оглядаючи товар, зловмисниця замінила золотий виріб на біжутерію та під приводом того, що товар нібито не відповідає опису, відмовилась від одержання посилки, у такий спосіб заволодівши золотим ланцюжком.

За кілька днів, 22 вересня, застосувавши цю ж схему, зловмисниця заволоділа золотим ланцюжком вагою більше 24 грамів та вартістю майже 56 тисяч гривень.

В обох випадках ошукані відправники посилок звернулись з претензіями до пошти і збитки їм були відшкодовані.

Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції спільно з слідчими відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, встановили особу зловмисниці. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.2, ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченій – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області