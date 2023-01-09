У Львові шахраї pібрали майже ₴2,5 млн. за будівництво неіснуючих квартир

Організатору та спільникам повідомлено підозру. Одна з потерпілих — військовослужбовиця ЗСУ — нагороджена «Сталевим хрестом» на наразі проходить лікування після поранення на Бахмутському напрямку.

Зібрали докази причетності фігурантів до організації оборудки оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. За даними слідства, у 2017 році організатор налагодив «схему» з обману громадян під виглядом будівництва житла. Для створення ілюзії серйозної компанії чоловік орендував офісне приміщення, в якому здійснювалася «бізнесова» діяльність. За його планом створювали будівельні кооперативи, а в інтернеті розміщували оголошення про продаж квартир з візуалізацією майбутніх об’єктів.

Клієнти укладали договори на придбання нерухомості та передавали кошти організатору, який не вносив їх на банківські рахунки та розпоряджався на власний розсуд. Для створення ілюзії, на ділянці, яка була у власності кооперативу, без жодних дозвільних документів розпочинав роботи з будівництва. Однією з потерпілих стала військовослужбовиця ЗСУ, яка отримала поранення на Бахмутському напрямку та наразі проходить лікування.

На одному з етапів протиправного будівництва, за судовим позовом інспекції Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові, судом було ухвалено рішення про знесення самочинного об’єкта. Організатор, будучи головою кооперативу, задля уникнення накладення арешту на майно та не бажаючи відшкодовувати потерпілим кошти, вдався до продажу землі третій особі. Проте у 2021 році на земельну ділянку було накладено арешт.

Влітку 2022 року оперативники та слідчі провели ряд санкціонованих обшуків, в ході яких виявили печатки, договори щодо передачі коштів потерпілими, квитанції, платіжні доручення, банківські документи, цифрові носії інформації, «чорнові» записи.

5 січня організатору та чотирьом спільникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів усім підозрюваним.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України