У Львові сімейний лікар за 1500 доларів обіцяв «зробити» особу непридатною до служби

Порушник повинен був видати довідки про наявність у військовозобов’язаного фіктивної хвороби та в подальшому допомогти отримати групу інвалідності.

9 січня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі ГУНП у Львівській області викрили сімейного лікаря під час отримання частини неправомірної вигоди – 1500 доларів. Раніше фігурант передав чоловіку медичні виписки із фіктивним захворюванням.

Загалом, за 1500 доларів лікар обіцяв ухилянту допомогти йому отримати групу інвалідності за результатами проходженні військово-лікарської комісії.

Наразі медику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися спільно з Департаментом військової контррозвідки СБ України за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України