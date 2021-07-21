У Львові судять замовницю наруги над пам’ятником Бандери

20 липня у Галицькому райсуді Львова відбулось підготовче засідання у справі щодо осквернення пам’ятника Степанові Бандері червоною фарбою на початку 2021 року.



Досі триває суд щодо двох фігурантів справи – 25-річного Щегельського Миколи Миколайовича, якого правоохоронці затримали як одного з виконавців, та 27-річної Вікторії Бибель, яку звинувачують у замовленні акту вандалізму. Про це повідомляє “Діло”.

За версією слідства, дівчина з власних ідеологічних мотивів заплатила двом львівським студентам родом із Хмельницької області по 1 тисячі гривень, аби ті скоїли злочин.

У травні одного зі зловмисників, Володимира Тищука, було засуджено до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Хлопець визнав свою провину, вказавши на Бибель як замовницю, і підписав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 3 статті 297 (наруга над пам’ятником, могилою, іншим місцем поховання, вчинене групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі до 7 років. Майнову шкоду від дій вандалів оцінили у 7 100 грн.

Сьогодні, 20 липня, Микола Щегельський до суду не з’явився. Вікторія Бибель визнати чи заперечити свою провину відмовилась. Через відсутність одного з обвинувачених засідання перенесли на 31 серпня.

Відомо, що Бибель Вікторія Павлівна (19.02.1994 р.н.) є уродженкою села Звенигород Тернопільської області, навчалась за напрямом комп’ютерна інженерія у Львівській політехніці, але навчання не завершила. Зараз дівчина зареєстрована як ФОП у селі Трибухівці на Тернопільщині та займається комп’ютерним програмуванням. Проживає у Львові. Згідно із відкритими даними, під час навчання у старших класах Трибухівської ЗОШ підозрювана також зайняла 10 місце на обласній олімпіаді з історії.