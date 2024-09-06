Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника навчального курсу одного з факультетів військового вишу за фактом застосування військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що офіцер систематично застосовував до курсантів неправомірні заходи виховного характеру – бив по голові та тілу руками, ременем чи прикладом зброї, а також змушував перед усіма їсти цигарки. Таким чином намагався «навчити» їх дисципліни та порядку.

Наставник застосовував силу до тих, хто запізнився, недбало склав речі, зробив помилку у журналі чи допустив інші «прорахунки». Упродовж двох років від таких «методів виховання» постраждало дев’ятеро юнаків.

Обвинуваченого викрили цьогоріч у березні та повідомили про підозру. Незадовго суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у понад 908 тисяч гривень, яку він сплатив.

За вчинене чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону