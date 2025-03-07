У Львові судитимуть сімох бойовиків, які перейшли на бік ворога та воювали проти ЗСУ

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно сімох громадян України. Їм інкримінують державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Слідством встановлено, що мешканці Донеччини та Луганщини під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, а один із них ще наприкінці 2021 року, добровільно перейшли на бік ворога. Вони вступили до незаконних збройних формувань «народної міліції» терористичних організацій «днр» та «лнр».

Чоловіки проходили службу у військових частинах, які підпорядковані 1-му армійському корпусу рф. Їх було зараховано на посади командирів відділень, стрільців, навідника кулеметного відділення та помічника гранатометника.

Обвинувачені отримали зброю, боєкомплекти, амуніцію та виконували завдання, пов’язані з веденням бойових дій проти ЗСУ, як безпосередньо, так і шляхом надання наказів підпорядкованим військовослужбовцям.

Також вони опанували тактику ведення бою, здійснення штурму, наступу, відступу.

Окрім цього, чоловіки в ході війни укріплювали вогневі позиції зс рф для ведення бою, облаштовували окопи, будували бліндажі. Також несли караульну службу по охороні території та спостереження за військовою технікою та особовим складом ЗСУ з подальшою доповіддю про це командуванню.

З початку повномасштабного вторгнення воювали у населених пунктах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури