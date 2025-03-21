У Львові судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вбивстві рідного брата

Встановлено, що вбивство сталось під час побутового конфлікту – молодший з братів завдав старшому удару ножем у груди, спричинивши смертельні травми. За скоєне йому загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До розкриття злочину та затримання зловмисника були задіяні оперативники кримінальної поліції спільно з слідчими та співробітниками інших служб відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, а також криміналісти поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 10 грудня 2024 року близько 20.00 у квартирі одного з будинків на вулиці Скорини у Львові між двома рідними братами віком 40 і 44 роки під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, у ході якого молодший завдав удару ножем у груди старшому, який помер від отриманих травм.

Досудове розслідування, відкрите за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області