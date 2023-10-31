У Львові судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вбивстві співмешканки

За скоєне 48-річному жителю Чернівців, який перебуває під вартою, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Як встановили правоохоронці, 1 липня, близько 14.00, у лісопосадці в місті Винники між зловмисником та його співмешканкою, місцевою жителькою віком 37 років, виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці удар ножем у ділянку грудей, спричинивши їй смертельну травму. Після чого втік.

Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №1 спільно з оперативниками карного розшуку поліції Львівщини встановили місце перебування зловмисника та затримали його.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, завершене, обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченому, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області