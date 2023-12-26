У Львові судитимуть зловмисника, який у шахрайський спосіб заволодів грошима пенсіонерки у сумі ₴200 тисяч

Як встановили правоохоронці, потерпіла передала гроші незнайомцю, який представився медичним працівником, нібито для проведення термінової операції її доньці, яка отримала травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

29 вересня в обідній час до 83-річної жінки – пенсіонерки, яка тимчасово проживає у Львові, зателефонував незнайомець, та повідомив, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала важкі травми та для проведення їй операції терміново необхідні гроші. Пенсіонерка повірила у цю вигадану історію і в подальшому передала незнайомцю, який прийшов до неї додому та представився медичним працівником, кошти у сумі 200 тисяч гривень.

Проте, невдовзі жінка з’ясувала, що у ДТП її донька не потрапляла, операція їй не потрібна, а насправді вона стала жертвою шахрая.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини. Проведеними заходами правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 18-річний мешканець Запоріжжя, який тимчасово проживає у Львові.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області