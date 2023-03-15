У Львові судитимуть зловмисника, який видурив гроші під приводом продажу неіснуючого автомобіля

Зловмисника, 26-річного львів’янина, викрили оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини та дізнавачі Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, зловмисник створив оголошення про продаж автомобіля «Рено Трафік», якого насправді у нього не було, і розмістив його на одному з популярних сайтів продажу в мережі Інтернет. Невдовзі до нього звернулась 44-річна львів’янка, яка мала намір придбати вказаний автомобіль і переказала на вказаний «продавцем» рахунок гроші у сумі майже 20 тисяч в якості завдатку. Ці кошти зловмисник використав на власний розсуд. Коли потерпіла зрозуміла, що автомобіль не отримає, вона звернулась за допомогою у поліцію.

Дізнавачі Львівського районного управління поліції №1 завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт правоохоронці скерували на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці застерігають – купуючи товари на різних платформах у мережі Інтернет, будьте пильними та переконайтесь, що ви спілкуєтесь з особою, яка дійсно має потрібний вам товар. Окрім того:

не підтверджуйте переказ коштів, якщо маєте хоч найменші сумніви у тому, що вони дійдуть до адресата або у тому, що адресат – саме та особа, якій ви маєте намір надіслати гроші. Перевірте ще раз і лише тоді здійснюйте переказ.

не сплачуйте незрозумілі «попередні внески», «кошти під заставу» чогось, що вам за незвично низькою ціною щойно запропонували незнайомі особи. Це також може бути пасткою шахраїв.

звичайно, ніколи не передавайте незнайомцям реквізити своєї банківської карти, паспорта та інших документів, які містять конфіденційну інформацію.

у випадку, якщо ви стали жертвою шахрая, негайно повідомляйте про це у поліцію, а також у банківську установу з вимогою заблокувати операції з вашою карткою.

Відділ комунікації поліції Львівської області