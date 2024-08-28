У Львові судитимуть зловмисників, обвинувачених у крадіжці грошей та цінностей з банку майже на ₴86 млн.

Правоохоронці повернули клієнтам банку грошові кошти та ціності, якими заволоділи злодії, на загальну суму майже 86 мільйонів гривень. За скоєне обвинуваченим – двом львів’янам віком 31 та 40 років, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялось раніше, звернення про те, що на вулиці Володимира Великого двоє невідомих чоловіків з закритими масками обличчями вийшли з приміщення банку, надійшло до поліції 24 березня близько сьомої години ранку.

За словами заявника, обидва несли в руках великі сумки та молотки, а вхідні двері в установу залишились відчиненими. Далі невідомі сіли в автомобіль Опель та поїхали в напрямку вулиці Стрийської.

До розкриття злочину та затримання втікачів були задіяні співробітники Ситуаційного центру поліції Львівщини, слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2, співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини та патрульні поліцейські.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили місце знаходження автомобіля зловмисників, напрям його руху та передали цю інформацію екіпажам патрульної поліції, які невдовзі затримали їх на вулиці П’ясецького.

Правоохоронці вилучили у затриманих речові докази причетності до вчинення злочину – грошові кошти та цінності, викрадені з банку, знаряддя зламу, молотки та інше.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури за ч.5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Викрадені грошові кошти та цінності клієнтів банку на загальну суму майже 86 мільйонів гривень правоохоронці повернули власникам.

Відділ комунікації поліції Львівської області