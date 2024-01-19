У Львові судитимуть зловмисницю, яка видурювала гроші нібито за оренду квартири

Жительку Харкова віком 47 років викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з слідчими Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, зловмисниця створила та розмістила на кількох профільних сайтах у мережі Інтернет неправдиві оголошення про подобову здачу в оренду квартири у Києві. Насправді ж, помешкання, яке вона могла б здавати в оренду, у жінки не було, а кошти, які клієнти переказували їй в якості передоплати, вона в подальшому привласнювала.

Правоохоронці задокументували чотири епізоди незаконної діяльності підозрюваної, в результаті яких вона заволоділа грошима потерпілих на суму більше дев’яти тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області