У Львові у водія «під кайфом», вже позбавленого прав, виявили чуже посвідчення з його фото

Вчора зранку патрульні зупинили на вулиці Кульпарківській порушника ПДР на автомобілі Skoda Octavia. У 29-річного водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік зізнався, що вживав наркотичні речовини шляхом ін’єкції. Почав поводитися агресивно і відмовився від перевірки на стан сп’яніння.

Під час перевірки документів виявилося, що номер та серія посвідчення водія закріплені за іншою особою, яка його загубила. А ось фото і дані водія ті, що треба. Поліцейські з’ясували, що порушник вже позбавлений водійського посвідчення і документ у нього вилучений.

На водія оформили протокол за ч.2 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння вдруге за рік) КУпАП, а також винесли постанови за порушення ПДР та керування будучи позбавленим прав.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції. Після проведення усіх необхідних дій на місці зупинки, чоловіка супроводили у відділок.

Там порушник відмовився одягнути засіб індивідуального захисту, що прикриває ніс та рот і отримав за це постанову за

ч.2 ст.44-3 (Перебування в громадських будинках, спорудах, під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту) КУпАП.

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за не виконання рішення суду (керування транспортним засобом будучи позбавленим водійського посвідчення на один рік) та за, ймовірно, підроблені документи (посвідчення водія). // Вартові еспресо