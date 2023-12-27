У Львові в у хиленні від сплати понад ₴100 млн. податків підозрюють директора товариства 

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури директору товариства повідомлено про підозру у пособництві в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підозрюваний налагодив схему ухилення від сплати податків очолюваного ним підприємства. Товариство перебувало на спрощеній системі оподаткування та здійснювало діяльність у сфері надання фінансових послуг.

У 2021-2022 роках директор підприємства вносив до податкових декларацій неправдиві відомості щодо розміру доходу. Сума реально отриманих підприємством доходів становила понад 350 млн грн, у той час як задекларовано було всього лиш 8,5 млн грн.

Сума несплачених до бюджету податків склала понад 104 млн грн.

За клопотанням прокурора на майно підозрюваного накладено арешт.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.

Досудове розслідування здійснюється детективами територіального управління Бюро економічної безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора