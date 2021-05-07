У Львові відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів

За словами журналістки, на території одного з львівських комунальних підприємств невідомий чоловік перешкоджав їй проводити відеозйомку, пошкодивши при цьому камеру.

Про це пише Четверта студія з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

5 травня у Львівське районне управління поліції з заявою про перешкоджання професійній діяльності звернулась 20-річна львів’янка, журналістка однієї з телекомпаній.

За словами заявниці, під час виконання нею професійних обов’язків, на території одного з львівських комунальних підприємств невідомий чоловік перешкоджав знімальній групі проводити відео зйомку та пошкодив відеокамеру.

За фактом дізнавачі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.