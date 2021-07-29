У Львові викрилb ділків, які видавали фальшиві довідки про відсутність COVID-19

Підроблені довідки з негативним результатом на вірусне захворювання замовники, збираючись на відпочинок до іноземних країн, пред’являли працівникам Державної прикордонної служби України. Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Львівщини виявили «фахівців», які виготовляли фальшивки, і оголосили їм підозри.

Працівники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, працюючи в рамках захисту системи МВС, встановили інформацію щодо потрапляння довідок з ознаками підробки, які підтверджують відсутність коронавірусу, на прикордонний контроль та пропуск через державний кордон України.

За цим фактом слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

До оборудок із фальшивими довідками виявилася причетна група осіб, серед яких — працівники однієї з медичних установ та певних туристичних фірм. Заради власного незаконного прибутку змовники налагодили схему виготовлення та збуту довідок із висновком «тест негативний», без проведення будь-яких лабораторних досліджень. Замовлення обходилося клієнтам у 800-900 гривень. Правоохоронці встановили, що спільники встигли виготовити майже 2 000 фальшивих ПЛР-тестів.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі Львівського РУП №1, під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури міста Львова, оголосили підозру за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України двом чоловікам, 23 та 36 років, а також 21-річній мешканці Львова. У разі доведення вини за вчинені дії фігурантам може загрожувати обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України