У Львові викрили шахрайську «схему» заволодіння нерухомістю у центральній частині міста

Нежитлові приміщення комунальної власності та квартири незахищених верств населення — це об’єкти, які цікавили зловмисників.

Злочинну «схему» із заволодіння нерухомістю викрили та задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі слідчого управління обласної поліції та працівники Львівської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором виявився 44-річний місцевий підприємець. У заволодінні майном йому допомагали ще кілька осіб, серед яких — співробітник однієї з районних державних адміністрацій міста. Цікавість у зловмисників викликала нерухомість, що знаходилася у комунальній власності та власниками якої були особи похилого віку.

На підставі фіктивних документів об’єкти нерухомості перереєстровувати на підставних осіб. З метою приховування попередніх незаконних реєстрацій у реєстрі речових прав на нерухоме майно зловмисники продавали об’єкти «своїм» особам — незахищеним верствам населення. В подальшому переоформлені таким чином об’єкти перепродавали добросовісним покупцям. Отримані від продажу кошти розподіляли між усіма учасниками злочинної групи.

За такою схемою зловмисникам вдалося заволодіти об’єктами нерухомості – нежитловими приміщеннями, що належать територіальній громаді міста. Сума збитків становить майже 600 тисяч гривень.

Крім того, поліцейські завадили зловмисникам заволодіти ще двома квартирами громадян, власниками яких є особи похилого віку.

Сьогодні, 5 листопада, організатору та учаснику злочинної групи — співробітнику однієї з райдержадміністрацій міста — повідомили про підозри за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Крім того, поліцейські провели 34 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів, а також у приміщеннях комунальних та державної структур. У ході слідчих дій вилучено документацію, накопичувачі, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатку.

Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам шахрайської «схеми».

Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України