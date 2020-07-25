У Львові водій, що потрапив в ДТП «під кайфом», запропонував патрульним хабара

У Львові на вулиці Городоцькій трапилася ДТП, де водій керуючи автомобілем Volkswagen здійснив зіткнення з автомобілем Ford.

Патрульні під час оформлення ДТП помітили у винуватця ознаки наркотичного сп’яніння.

35-річний чоловік погодився пройти перевірку в медичному закладі. Результати показали, що водій під дією наркотичної речовини метадон.

Коли поліцейські разом з порушником поверталися на місце скоєння ДТП, водій вирішив випробувати долю і запропонував патрульним неправомірну вигоду 3500 гривень. Таким чином, він хотів аби інспектори не оформляли протокол за керування в нетверезому стані.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Відтак, чоловік отримав два протоколи: за я.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП. І тепер окрім адмінвідповідальності, йому загрожує ще й кримінальна за ст. 369 ( Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. // Вартові еспресо