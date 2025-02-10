У Львові викрили організаторку схеми переправлення ухилянтів за кордон

Встановлено, що підозрювана взялась розробити для чоловіка мобілізаційного віку план незаконного перетину державного кордону України з однією з країн ЄС під час воєнного стану. За скоєне їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисницю викрили слідчі Яворівського районного відділу поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління міграційної поліції у Львівській області та оперативниками 7 прикордонного Карпатського загону, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що 36-річна мешканка Львівщини обіцяла підготувати військовозобов’язаному пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України під час воєнного стану. Мова йде про зняття «клієнта» з військового обліку через «запрошення на працевлаштування» в одну з країн ЄС. Фігурантка запевняла, що в подальшому супроводжуватиме чоловіка через один із пунктів пропуску. За свої послуги вона запросила винагороду в сумі 1500 доларів.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області