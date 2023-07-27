У Львові викрили раніше судимого зловмисника, який умисно пошкодив телекомунікаційний кабель

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Підозрюваний пошкодив телекомунікаційний кабель аби позбавити абонентів зв’язку та доступу до мережі Інтернет.

Як встановили дізнавачі Львівського районного управління поліції №1, 19 липня близько опівночі на вулиці Богдана Хмельницького 26-річний раніше неодноразово судимий за крадіжки громадянин, який тимчасово мешкає у Львові, заліз у колодязь, де прокладені телекомунікаційні кабелі та пошкодив один з них. Таким чином він навмисно позбавив абонентів зв’язку та доступу до мережі Інтернет.

У Львові поліцейські викрили раніше судимого зловмисника, який умисно пошкодив телекомунікаційний кабель

Чоловіка затримав екіпаж Управління поліції охорони у Львівській області, який оперативно прибув на місце події.

У Львові поліцейські викрили раніше судимого зловмисника, який умисно пошкодив телекомунікаційний кабель

Дізнавачі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.360 (Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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