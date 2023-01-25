У Львові викрили шахрайську схему онлайн-торгівлі неіснуючими запчастинами

Зловмисника, 30-річного мешканця Львова, який організував злочинну схему в мережі Інтернет, викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

До поліції надійшло кілька повідомлень від громадян про те, що вони були ошукані онлайн-шахраєм, який пропонував їм купити запчастини, а після отримання передоплати зникав.

Як встановили правоохоронці, 30-річний мешканець Львова шукав у мережі Інтернет людей, які мали намір придбати запчастини до автомобіля. Зловмисник пропонував їм потрібний товар, хоча насправді не мав його в наявності. Після того, як клієнти здійснювали передоплату, «продавець» зникав.

Встановлено щонайменше сім епізодів онлайн-шахрайства, здійсненого зловмисником.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли стати жертвою онлайн-шахрая.

Відділ комунікації поліції Львівської області