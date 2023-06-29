У Львові викрили зловмисницю, яка в шахрайський спосіб отримувала матеріальну допомогу

Впродовж кількох місяців підозрювана незаконно отримувала від держави кошти, заволодівши у такий спосіб грошима на загальну суму 35 тисяч гривень. За скоєне їй загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Як встановили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, 39-річна мешканка Луганської області, яка тимчасово проживає у Львові, використала мобільні додатки банку, державних електронних послуг та соціальних служб та, не маючи законних підстав, подала від чужого імені заяви про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та на отримання допомоги на проживання. Однією з осіб, від імені якої зловмисниця подала заяву, був неповнолітній хлопчик.

У такий спосіб жінка впродовж кількох місяців незаконно отримувала від держави матеріальну допомогу, заволодівши грошима на загальну суму 35 тисяч гривень. Ці кошти вона в подальшому використала на власні потреби.

Слідчі Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області