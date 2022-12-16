У Львові виявили склад із викраденими запчастинами до військової авіатехніки на сотні мільйонів гривень

Франківською окружною прокуратурою міста Львова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зберігання матеріальних цінностей, завідомо одержаних кримінально протиправним шляхом (ч. 1 ст. 198 КК України).

За даними слідства, із території оборонного підприємства було викрадено комплектуючі деталі до військової авіатехніки.

Під час обшуків у торгівельному павільйоні на одному із ринків Львова правоохоронці виявили і вилучили більш як 18 000 запчастин до військової авіатехніки, зокрема літаків МІГ.

Також в рамках кримінального провадження проведено обшук на території іншої області де виявлено понад 40 000 аналогічних запчастин, технічну документацію, телефони та інші речові докази по справі.

Мова йде про датчики та інші комплектуючі, призначені для військової авіатехніки.

За попередніми оцінками, вартість вилученого становить понад 250 млн грн.

Невідкладні слідчі дії тривають, вирішується питання щодо призначення ряду експертиз та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи, що за оцінками спеціалістів вилучені запчастини відносяться до категорії дефіцитних комплектуючих, буде вирішуватись питання щодо їх найшвидшої передачі на потреби ЗСУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора