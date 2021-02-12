У Львові взяли під варту зловмисників, які вчинили розбійний напад на родину готельєрів

Суд задоволив клопотання Львівської місцевої прокуратури №1 про обрання трьом львів’янам, яких підозрюють у розбої (ч.4 ст.187 КК України), запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Про це повідомила прокуратура Львівщини.

Нагадаємо, 30 січня цього року в одному з житлових будинків на вул. Кобзарській у Львові було вчинено розбійний напад: погрожуючи предметом схожим на зброю, один із підозрюваних напав на 43-річну власницю, наніс їй тілесні ушкодження, після чого заволодів значною сумою грошей, ювелірними виробами, технікою.

Загальна сума збитків склала понад 4,5 млн. грн.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетні троє львів’ян – 39-річна жінка та двоє чоловіків віком 32 та 33 роки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Львівського РУП ГУ НП у Львівській області. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Зазначимо, розбійний напад було вчинено на відому у Львові родину Машталерів. Вона займається готельно-ресторанним бізнесом та володіє кількома львівськими готелями, зокрема, «Євроготель», і «Соната». Також до кінця 2013 року їм належав готель «Жорж». // Діло