У Львові взято під варту підозрюваного у незаконному заволодінні позашляховиком «BMW Х5»

Оперативно викрити та затримати зловмисника – 22-річного мешканця Хмельницької області, а також розшукати викрадений автомобіль правоохоронцям допомогла інформація з камер відеоспостереження, встановлених у рамках програми «Безпечна Львівщина».

28 квітня близько 14.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 23-річного жителя Львівщини про незаконне заволодіння його автомобілем «BMW Х5», що сталось на вулиці Липинського у Львові.

До розкриття злочину були задіяні оперативники Управління карного розшуку та Управління кримінального аналізу поліції Львівщини, співробітники Управління внутрішньої безпеки у Львівській області, а також слідчі та оперативники кримінальної поліції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

Проведеними заходами, за допомогою камер відеоспостереження, розташованих у рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці того ж дня встановили місце знаходження автомобіля – в одному з сіл неподалік Львова, а також особу зловмисника, причетного до його викрадення – 22 – річного мешканця Хмельницької області.

Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Відділ комунікації поліції Львівської області