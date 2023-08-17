У Львові за 300 доларів хабара увʼязнили на 5 років експосадовця Держпродспоживслужби

Галицький районний суд міста Львова визнав колишнього начальника управління обласної Держпродспоживслужби винуватим в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 15 серпня.

Обвинувачений був начальником управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

24 січня 2020 року його затримали в кафе на гарячому — після передачі 300 доларів хабара. За винагороду обвинувачений обіцяв сприяти в обстеженні приміщення і видачі позитивного висновку, щоб там могли відкрити стоматологічний кабінет.

Під час особистого обшуку підозрюваний не зміг пояснити походження 300 доларів, які дістав із кишені дублянки.

У суді він провину не визнав. Озвучив суду власну версію, а саме, що отримав гроші як покриття витрат на його поїздку до Києва, коли допомагав підприємиці в отриманні ліцензії на стоматологічну практику, яку видає Міністерство охорони здоровʼя. А саме за сприяння у Міністерстві, а також за допомогу в Департаменті охорони здоровʼя Львівської облдержадміністрації щодо надання інформації про перелік документів, які необхідні для отримання ліцензії. З приводу приміщення він взагалі не розмовляв. Обвинувачений сказав, що заявниця говорить неправду і це була провакація хабаря.

Підприємиця знала посадовця з 2019 року. У січні 2020-го вона зустрілась з ним у кафе-пекарні і повідомила, про те, що планує відкрити стоматологічну клініку та запитала, які кроки повинна для цього зробити. Обвинувачений пояснив, що необхідно обстежити приміщення під клініку і після цього отримати ліцензію. Із розмови жінка зрозуміла, що отримає сприяння, що її знайомий все зробить максимально швидко. Але співпрозмовник натякнув, що йому потрібно віддячити, не називаючи чіткої суми. На запитання, чи 300 доларів буде достатньо, він радісно погодився.

Як згодом жінка розповідала в суді, після цієї зустрічі їй зателефонували працівники поліції та попросили приїхати до них у відділок. Поспілкувавшись з правоохоронцями, вона погодилась на конфіденційне співробітництво і написала заяву про вимагання у неї грошей.

В наступні кілька днів працівники Держспоживслужби приміщення обстежили. 24 січня підприємиця отримала акт обстеження і того ж дня зустрілася з посадовцем, щоб «подякувати».

Із матеріалів НСРД вбачається, що фігуранти справі обговорювали отримання медичної ліцензії у Києві. Однак у телефонній розмові обвинувачений сказав жінці, що він дізнавався, але «зараз за це ніхто не береться, говорять, що час такий ненадійний, там все йде нормально, прозоро, треба, щоб самі їхали і подавали документи, він говорив з двома людьми, вийшли на першого зама і сказали, що ніхто цього робити не буде». Тобто обвинувачений не міг допомогти підприємиці у столиці, про що чітко повідомив. Тому, як вважає суд, посадовець не міг отримувати 300 доларів для покриття витрат на поїздку до Києва.

Беручи гроші, обвинувачений явно схвалював дії співрозмовниці і двічі їй подякував. Водночас, на думку суду, поведінка заявниці не була наполегливою і спрямованою на надання неправомірної вигоди за будь-яких умов.

Відповідно до закону, суд не може прийняти рішення про звільнення від покарання з випробуванням, оскільки йдеться про корупційне кримінальне правопорушення. Також суд не побачив підстав для призначення більш мʼякого покарання, ніж передбачено законом.

Чоловіка визнали винним і покарали 5 роками увʼязнення з конфіскацією всього майна. Також йому забороняється на 3 роки обіймати деякі посади, в органах державної влади та місцевого самоврядування.

У січні 2020-го разом із обвинуваченим затримали його підлеглу — начальницю відділу. За версією обвинувачення, вона отримала від тої ж підприємиці 10 тисяч гривень.

У подальшому посадовців судили окремо. Щодо співробітниці Держспоживслужби розгляд ще триває.