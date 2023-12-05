У Львові за хабарництво судитимуть колишнього інспектора патрульної поліції

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього інспектора патрульної поліції відділення поліції одного з райвідділів Головного управління Нацполіції у Львівській області. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на посаді інспектора патрульної поліції, вимагав та одержав від місцевого мешканця неправомірну вигоду.

За 1 000 доларів США він обіцяв «вирішити питання» із закриттям кримінального провадження та подальшим зняттям арешту з майна.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України, після отримання неправомірної вигоди.

Наразі фігурант вже звільнений із правоохоронних органів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР у місті Львові за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури