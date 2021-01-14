У Львові за крадіжки затримали «гастролерок» із Закарпаття

Жителі міста Берегове викрадали майно з сумок та наплічників у перехожих.

Як повідомляють у поліції Львівської області, 12 січня правоохоронці затримали жінку, причетну до крадіжки речей із наплічника у перехожої, 35-річної львів’янки. У потерпілої було викрадено 500 гривень та косметичку. Крадійкою виявилась мешканка міста Берегове Закарпатської області віком 22 роки.

Ще одну зловмисницю оперативники викрили 10 січня. Зазначають, що 19-річна мешканка Закарпатської області викрала гаманець з сумки у перехожого, 46-річного львів’янина. Подія сталась на вулиці Академіка Гнатюка. Тоді зловмисниця заволоділа гаманцем з грошима у сумі 2 тисячі гривень, 25 доларів США та 5 Євро.