У Львові засудили серійного грабіжника, який зривав прикраси з жінок

У Львові засудили до 8 років тюрми із конфіскацією майна серійного грабіжника, що нападав на жінок.

Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що 28-річний раніше судимий мешканець Луцька причетний до серії грабежів жінок на вулицях Львова.

Зловмисник, перебуваючи у Львові, систематично зривав з ший потерпілих золоті ланцюжки, які пізніше здавав у ломбард. Чоловік ретельно переховувався від слідства і був оголошений у розшук.

Завдяки узгодженим діям правоохоронців місце перебування зловмисника було встановлено.

Суд підтримав обґрунтовану позицію Львівської місцевої прокуратури та визнав грабіжника винним і призначив йому покарання – позбавлення волі строком на 8 років із конфіскацією майна.