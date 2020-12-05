У Львові засудили шахрайку, яка «напозичала» 15 млн. гривень

Про це повідомляють у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що жінка в період з 2000 по 2015 рік шляхом обману заволоділа коштами 20-ти потерпілих.

Під виглядом укладення договорів позики, нібито для розвитку її бізнесу з обміну валют, брала кошти, а натомість за користування ними обіцяла позичальникам виплати до 36% річних, у деяких випадках навіть 0,5% на день.

Загальна матеріальна шкода, завдана потерпілим, склала 15 млн 173 тис 425 грн.

Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину і засудив до 11 років позбавлення волі з конфіскацією 1/3 усього належного майна. // Діло