У Львові засудили сутенерок, які «обслуговували» невизначену кількість повій

Шевченківський районний суд міста Львова виніс вирок у справі двох “мамок”, які опікувалися львівськими повіями, підшукуючи для них клієнтів та орендуючи квартири для любовних утіх.

Про це “Ділу” стало відомо із опублікованого в держреєстрі судового рішення.

Як було встановлено слідством, активну діяльність сутенерки розпочали у грудні 2020 року, коли почали публікувати на спеціальних сайтах в Інтернет фотографії повій з пропозиціями надання платних інтимних послуг. Для секс-працівниць жіночки, одна з яких розлучена киянка (виховує малолітню дитину), інша – уродженка Чернігівської області, орендували у Львові чотири квартири.

За одну годину надання сексуальних послуг, клієнти платили від 1200 до 3000 гривень (півгодинний секс можна було виторгувати за 800 грн), половину суми повії віддавали сутенеркам. Крім цього, втягнуті у проституцію жінки щоденно оплачували 300 гривень за оренду квартири, в яких, як ідеться у вироку, вони проживали та надавали інтимні послуги за грошову винагороду.

Організаторки цього секс-бізнесу витрачали кошти на оренду квартир та забезпечення повій контрацептивами, лубрикантами та засобами гігієни. У вироку суду згадуються лише три повії, якими опікувалися “мамки”, та наголошується, що точної кількості секс-працівниць, залучених до діяльності цієї мережі, не було встановлено.

Вироком суду сутенерок було визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство). Для них призначено покарання у вигляді “умовного” позбавлення волі на 4 роки з іспитовим терміном 2 роки, упродовж яких засуджені не повинні вчинити іншого злочину.