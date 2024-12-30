У Львові засуджено дванадцятьох бойовиків, які воювали проти ЗСУ

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури дванадцятьох громадян України визнано винними. Їх засуджено за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Всім засудженим призначено покарання – по 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що у 2022 році мешканці Донеччини та Луганщини добровільно перейшли на бік ворога та вступили до лав так званої «народної міліції днр та лнр».

У військових формуваннях рф, куди вони були розподілені, чоловіки займали посади заступників начальника штабу, командира відділення-гранатометника, снайпера, гранатометників, стрільців та кулеметника.

Засуджені отримали обмундирування, стрілецьку зброю, боєприпаси та опанували тактику ведення бою, здійснення штурму, наступу, відступу.

За час проходження служби чоловіки виконували різні бойові завдання проти Збройних Сил України як безпосередньо, так і шляхом надання наказів підпорядкованим військовослужбовцям. Також забезпечували безпеку місць перебування армії рф на територіях, які ними окуповані.

З початку повномасштабного вторгнення воювали у населених пунктах Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької областей.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури