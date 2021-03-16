У Львові затримали 62-річну жінку, яка збувала наркотики

62-річна львів’янка збувала нарковмісні таблетки та марихуану. Про це повідомили у місцевій поліції.

Поліцейські затримали зловмисницю 15 березня близько 14.00 у Львові під час реалізації нею наркотичного засобу «канабіс».

Під час першочергового обшуку поліцейські виявили та вилучили згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичний засіб, грошові кошти, виручені від його реалізації та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі. // Діло