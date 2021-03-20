У Львові затримали чоловіка, який жорстоко вбив співмешканку

У Львові поліцейські затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві своєї співмешканки. Зловмисник побив жінку кочергою, після чого втік.

Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився в одному із сіл Львівського району. Вбиту жінку у будинку 19 березня виявив 21-річний сусід. Близько 14 год. хлопець поінформував поліцію.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, 19 березня близько 12.30 31-річний співмешканець загиблої під час конфлікту жорстоко побив її. Зокрема, зловмисник наніс 33-річній жінці численні удари кочергою. Від отриманих травм вона померла на місці події, а чоловік втік.

Того ж дня правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника та близько 20.00 затримали його у Львові. Невдовзі суд бере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.