У Львові затримали іноземця, який з ножем напав на місцевого жителя

Вчора, близько 17-ї години патрульні отримали виклик про нанесення тяжких тілесних ушкоджень на вулиці Грінченка.



Зі слів 40-річного львів’янина, невідомий чоловік наніс йому ножові поранення в ділянку спини та в сідницю. Потерпілого шпиталізували, повідомили у поліції.

Маючи опис нападника, патрульні почали обстежувати прилеглі вулиці і вже невдовзі виявили схожого чоловіка, який почав нервувати побачивши поліцейських. Він спробував втекти та марно. Затриманим виявився 28-річний іноземець, який проживає у Львові.

Він зізнався патрульним у скоєному.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції N°4 Львівського районного управління поліції. Речові докази вилучили.

Громадянина затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Йому загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. // Діло