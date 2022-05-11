У Львові затримали мешканця Харкова, причетного до вбивства свого знайомого

Від отриманих травм потерпілий, також харків’янин, помер. За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Сьогодні, 11 травня, до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про виявлення тіла чоловіка без ознак життя в одній із квартир на вулиці Коротка у Львові.

За вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції. На підлозі помешкання правоохоронці виявили тіло чоловіка із множинними тілесними ушкодженнями та встановили особу померлого, 44-річного мешканця міста Харків. Крім того, у квартирі перебували 39-річні співмешканка та друг потерпілого, також жителі Харкова.

Також поліцейські попередньо встановили, що напередодні ввечері усі троє вживали алкогольні напої в орендованій квартирі. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого 39-річний харків’янин жорстоко побив товариша по чарці. Протягом кількох годин зловмисник завдавав йому удари по тулубу і голові, при цьому не дозволяв співмешканці надати першу допомогу, погрожуючи фізичною розправою.

Лише під ранок, коли зловмисник заснув, жінка змогла зателефонувати до поліції та швидкої медичної допомоги. За попереднім висновком медиків, смерть потерпілого настала внаслідок завданих тілесних ушкоджень.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці події в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 ( Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області