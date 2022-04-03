У Львові затримали мешканця Миколаївщини, розшукуваного за подвійне вбивство

31-річний зловмисник підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Проте чоловік переховувався від правосуддя та був оголошений у державний розшук.

Оперативники карного розшуку поліції Львівщини отримали інформацію про те, що розшукуваний може перебувати на території західної України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили його місцеперебування та сьогодні, 2 квітня, затримали на вулиці Сихівській у Львові.

Невдовзі затриманого буде передано колегам з Миколаївської області.

Відділ комунікації поліції Львіської області