У Львові затримали мешканця Миколаївщини, розшукуваного за подвійне вбивство
31-річний зловмисник підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Проте чоловік переховувався від правосуддя та був оголошений у державний розшук.
Оперативники карного розшуку поліції Львівщини отримали інформацію про те, що розшукуваний може перебувати на території західної України.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили його місцеперебування та сьогодні, 2 квітня, затримали на вулиці Сихівській у Львові.
Невдовзі затриманого буде передано колегам з Миколаївської області.
Відділ комунікації поліції Львіської областіTweet