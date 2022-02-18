У Львові затримали нелюда, який жорстоко побив 7-річного пасинка

Сьогодні, 18 лютого, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до однієї з лікарень Львова звернулася місцева мешканка з 7-річним сином. Попередньо медики діагностували у хлопчика перелом склепіння та основи черепа, щелепи, а також множинні гематоми.

Як встановили співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, важких травм завдав дитині вітчим, 25-річний житель Львівського району. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Також встановлено, що зловмисник неодноразово бив дитину, проте жодних звернень від матері, сусідів чи вчителів до поліції не надходило.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Національна поліція України