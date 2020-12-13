У Львові затримали особу, ймовірно, причетну до нанесення ножового поранення неповнолітньому

На лінію 102, сьогодні близько 3-ї години ночі, надійшов виклик від лікарів швидкої допомоги, про те, що на Площі Ринок ножове поранення.

Піший патруль 4 батальйону негайно прибув на місце події де виявив молодого чоловіка з колото-різаною раною в ділянці грудної клітки.Інспектори роти тактико-оперативного реагування надали домедичну допомогу хлопцеві. 17-річного львів’янина шпиталізували.

Очевидці події розповіли, що невідомий чоловік завдав удару ножем їхньому другу на сусідній площі. Вони надали опис нападника.

Патрульні негайно передали орієнтування в радіо ефір та вирушили в напрямку площі Івана Підкови, де і екіпажі патруля виявили схожого за описом чоловіка.

Ним виявився 38-річний львів’янин. Одяг та руки у нього були зі слідами схожими на кров.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. Чоловіка для встановлення обставин супроводили у відділок поліції.

Патрульна поліція Львівської області