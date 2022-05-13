У Львові затримали шахрая з Донеччини, який видурив у пенсіонерки значну суму коштів

Як встановили правоохоронці, 82-річна львів’янка передала зловмиснику 150 тисяч гривень нібито для лікування її доньки, яка, за словами шахрая, отримала травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

12 травня у поліцію звернулась 82-річна пенсіонерка, жителька Львова, яка повідомила, що до неї зателефонував невідомий чоловік та розповів, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала травми і для її лікування терміново необхідні гроші.

Пенсіонерка сприйняла цю вигадану історію на віру і в подальшому до неї додому приїхав невідомий чоловік, якому вона передала кошти у сумі 150 тисяч гривень. Згодом з’ясувалось, що в аварію родичка заявниці не потрапляла, а насправді літня жінка стала жертвою шахрая.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 35-річний житель Донецької області, який тимчасово мешкає у Львові. Поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області