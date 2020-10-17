У Львові затримали турецького організатора переправлення нелегалів через українсько-угорський кордон

У Львові затримали громадянина Туреччини, причетного до організації переправлення нелегальних мігрантів через українсько-угорський кордон.

Затримання провели офіцери Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції. 35-річному іноземцю оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

Під час слідчих заходів встановлено, що затриманий намагався нелегально переправити через кордон сімох громадян Туреччини, яких у січні 2019 року затримали прикордонники поблизу україсько-угорського кордону.

Вже невдовзі затриманий постане перед судом. Стаття, яку йому інкримінують, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років, інформує пресслужба Мукачівського прикордонного загону. // Закарпаття онлайн