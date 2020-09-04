У Львові затримали зловмисника, причетного до крадіжки зброї

Досудове розслідування триває, невдовзі слідчі повідомлять 23-річному львів’янину про підозру в скоєнні злочину.

2 вересня, близько 13.00 оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини під час відпрацювання затримали зловмисника після скоєння крадіжки з автомобіля «КІА», припаркованого на вулиці Сихівський у Львові.

Правоохоронці встановили, що 23-річний мешканець Львова, відсканувавши сигналізацію, проник у салон автомобіля та викрав наплічник, у якому були пневматичний пістолет, грошові кошти та інше майно.

Фігуранту загрожує позбавлення волі від трьох до шести років. // Вартові еспресо