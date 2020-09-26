У Львові затримали зловмисника, причетного до ножового поранення жінки

За умисне спричинення львів’янці тяжкого тілесного ушкодження раніше судимому зловмиснику загрожує покарання — до восьми років позбавлення волі.

25 вересня, близько 13.00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Джерельній було поранено жінку. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб Шевченківського відділу поліції.

Правоохоронці встановили особу потерпілої – 39-річної львів’янки, яку було госпіталізовано з «проникаючим ножовим пораненням поперекової ділянки». Також було встановлено особу зловмисника — ним виявися раніше судимий 63-річний житель Львова. Знаряддя скоєння злочину (ніж) поліцейські у нього вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. // Вартові еспресо