У Львові затримали зловмисника, який до смерті побив перехожого

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, зокрема, перелому основи черепа, побитий чоловік помер у лікарні. За скоєне затриманому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

14 вересня у поліцію надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про пацієнта, який був доставлений з діагнозом, зокрема, «перелом основи черепа». Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер.

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 38-річного львів’янина. Також встановлено, що тілесних ушкоджень йому завдав невідомий чоловік 14 вересня близько 1.45 ночі на вулиці Шевченка у Львові під час раптового конфлікту. Після цього, залишивши побитого посеред вулиці, зловмисник втік. Травмованого чоловіка виявили перехожі, які й викликали на місце події швидку медичну допомогу.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу зловмисника, 21-річного жителя Львова, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області