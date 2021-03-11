У Львові затримали зловмисника, який «спеціалізувався» на крадіжках з офісів та магазинів

Як встановили оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини спільно зі своїми колегами, оперативниками кримінальної поліції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, 25-річний мешканець Кіровоградської області причетний щонайменше до 14 крадіжок з львівських офісів та магазинів.

Зловмисник, який тимчасово проживав в орендованій квартирі у Львові, мав власний «почерк» — у приміщення він проникав, пошкоджуючи металопластикові вікна та вхідні двері.

Правоохоронці затримали «гостя» нашого міста 6 березня близько 22.00 в ході спільного відпрацювання під час скоєння ним крадіжки з одного з салонів краси, розташованого на вулиці Замарстинівській у Львові. Цього разу він також проник у приміщення, пошкодивши вхідні двері, та викрав значну суму коштів.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області