У Львові затримали зловмисника за підозрою у замаху на вбивство знайомого

Як встановили правоохоронці, затриманий жорстоко побив та вдарив лезом у шию колегу по роботі, з яким вони разом монтували сходи в квартирі, спричинивши йому важкі травми. Зараз поранений перебуває у реанімації.

Як встановили оперативники управління карного розшуку поліції Львівщини спільно з співробітниками відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, 14 липня 33-річний мешканець Луганської області, який тимчасово проживає у Львові, разом з 56-річним місцевим жителем проводили ремонт у квартирі в одному з будинків на вулиці Топольній – монтували сходи. Близько 15.00 між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший жорстоко побив старшого та завдав йому удару лезом у ділянку шиї, після чого втік з місця події.

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області