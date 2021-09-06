У Львові затримали зловмисників, підозрюваних у пограбуванні іноземця

За скоєне двом мешканцям Стрия, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, загрожує покарання – до шести років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, 5 вересня близько 2.30 в районі парку «Високий Замок», на вулиці Ужгородській у Львові, двоє зловмисників напали на 34-річного іноземця, нанесли йому тілесні ушкодження, заволоділи гаманцем з грошима та банківськими картками, а також іншим майном, після чого втекли.

Потерплий повідомив про подію на оперативну лінію 102, надав опис нападників, і невдовзі патрульні поліцейські затримали їх на вулиці Опришківській, неподалік місця скоєння злочину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Правоохоронці встановили особи зловмисників – мешканців Стрия віком 24 та 31 рік, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Речові докази їх причетності до скоєння правопорушення вилучені.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Підозрювані затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області