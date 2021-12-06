У Львові затримали зловмисників, причетних до пограбування магазину-пекарні

За скоєне затриманим, двом 46-річним львів’янам, загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

В ніч на 4 грудня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 41-річної жительки Львова, працівниці магазину-пекарні, розташованої на вулиці Липинського. За словами заявниці, близько 3.30 у приміщення увійшли двоє невідомих осіб – чоловік та жінка, заволоділи грошима з каси у сумі 13500 гривень, після чого втекли.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, а також група реагування Управління поліції охорони у Львівській області. Проведеними заходами правоохоронці встановили місцеперебування зловмисників та затримали їх. Ними виявились двоє жителів Львова віком 46 років. Також поліцейські вилучили у них речові докази причетності до вчинення злочину.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Також вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області