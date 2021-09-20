У Львові затримали зловмисників, причетних щонайменше до шести квартирних крадіжок

До складу групи входили двоє мешканців Ходорова та Стрия – поліцейські перевіряють їх причетність до щонайменше шести крадіжок з квартир львів’ян.

19 вересня у поліцію надійшло повідомлення від 38-річної львів’янки про те, що з її квартири, розташованої в одному з будинків на вулиці Кримській, було викрадено ювелірні вироби, комп’ютерну техніку, одяг та інше майно.

До розкриття злочину були задіяні оперативники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетні двоє 36-річних мешканців міст Ходорів та Стрий, один з яких (житель Ходорова) раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Поліцейські затримали зловмисників в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України відразу після вчинення крадіжки та вилучили у них речові докази причетності до скоєння злочину, зокрема, майно заявниці, а також відмички та інші пристрої, спеціально виготовлені для зламу замків. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі Львівського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури оголосили затриманим про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення ще шести крадіжок з помешкань львів’ян. Злодії проникали у помешкання, підібравши ключі до замків на вхідних дверях.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області